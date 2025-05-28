Участник «Кто хочет стать миллионером?» потерял рекордную сумму за неправильный ответ

Участник британской версии телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» Николас Беннетт потерял рекордную сумму — 375 тысяч фунтов стерлингов (около 40 миллионов рублей) из-за того, что неправильно ответил на последний вопрос шоу.
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