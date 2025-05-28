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Мода и Шоу-бизнес

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Участник «Кто хочет стать миллионером?» потерял рекордную сумму за неправильный ответ

Участник «Кто хочет стать миллионером?» потерял рекордную сумму за неправильный ответ

Участник британской версии телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» Николас Беннетт потерял рекордную сумму — 375 тысяч фунтов стерлингов (около 40 миллионов рублей) из-за того, что неправильно ответил на последний вопрос шоу.

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