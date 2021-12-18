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Очищаем, увлажняем, питаем: правила ухода за кожей и волосами в холодное время года

Очищаем, увлажняем, питаем: правила ухода за кожей и волосами в холодное время года

WomanHit.ru собрал бьюти-новинки, которые точно будут кстати в ближайшие месяцы и которые было бы обидно пропустить Юлия Амелина 12 декабря 2021 21:51 Фото: Monstera/ Pexels Зимой кожа нуждается в интенсивном уходе не только днем, но и ночью.

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