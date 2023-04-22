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Автобус столкнулся с иномаркой в Башкирии, есть погибшие

Автобус столкнулся с иномаркой в Башкирии, есть погибшие

По информации, опубликованной в Telegram-канале начальника ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, произошло столкновение автобуса Peugeot, в котором ехали 14 пассажиров, и легковой машины Mazda в Дюртюлинском районе на автодороге Дюртюли-Нефтекамск.

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