Автобус столкнулся с иномаркой в Башкирии, есть погибшие

По информации, опубликованной в Telegram-канале начальника ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, произошло столкновение автобуса Peugeot, в котором ехали 14 пассажиров, и легковой машины Mazda в Дюртюлинском районе на автодороге Дюртюли-Нефтекамск.