Противник устроил серию терактов в России. Минобороны выступило с официальным заявлением. Военкоры призвали к жесточайшей реакции.
Жесточайший ответ. Первое предупреждение. Три области превратили в морг: Ракеты били по главкому. Убиты десятки офицеров ФРГ. Уничтожены F-16
Комментарии
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Константин Самарин
Вопрос в том, как проморгали такой удар по России? Для чего вообще в России ФСБ? Исключительно для отлова инакомыслящих? Ну и по ответке, если она конечно была на деле, а не в мечтах штатных пропагандистов. И Россия, и Украина подтверждают, что после терактов по аэродромам, ни один человек не пострадал, То-есть, били исключительно по технике. В ответ россмйские пропагандисты заявляют о "горах трупов" на Украине. Чувствуете разницу в подходах к методам ведения войны? Нет, мне не приемлем киевский режими, и их диверсии, но....
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7 час.
АЗ
Александр Злыднев
На сколько я знаю, уже давно придуманы аппараты просвечивающие фуры, для обнаружения предметов не записанных в описании груза , людей и т.д. Надо тотально проверять все машины. Да, это затруднит перевозки, но что-то надо уже делать. Теракты будут и дальше, за всеми не уследишь .
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6 час.
ВС
Валерьян Смогловский
На. Верху. Сидят. Гуманисты. И. Крошить. Хохлов. И. украину. Не. Будут
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6 час.
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