Константин Самарин

Вопрос в том, как проморгали такой удар по России? Для чего вообще в России ФСБ? Исключительно для отлова инакомыслящих? Ну и по ответке, если она конечно была на деле, а не в мечтах штатных пропагандистов. И Россия, и Украина подтверждают, что после терактов по аэродромам, ни один человек не пострадал, То-есть, били исключительно по технике. В ответ россмйские пропагандисты заявляют о "горах трупов" на Украине. Чувствуете разницу в подходах к методам ведения войны? Нет, мне не приемлем киевский режими, и их диверсии, но....