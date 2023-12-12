Россия и Белоруссии начнут учиться воевать вместе: Путин подписал закон

Президент России ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании совместных учебно-боевых центров.Последний этап на пути создания совместных учебных центров России и Белоруссии пройден: Владимир Путин подписал закон о ратификации соответствующего соглашения.
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