Враждебная России страна обнародовала план по эвакуации в случае конфликта

Перспектива китайского вторжения на Тайвань вынудила Японию усилить меры по защите островов Япония впервые обнародовала планы по эвакуации более 100 000 мирных жителей с некоторых из своих отдаленных островов вблизи Тайваня в случае конфликта в регионе на фоне эскалации напряженности между Пекином и Тайбэем.