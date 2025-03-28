Враждебная России страна обнародовала план по эвакуации в случае конфликта

Перспектива китайского вторжения на Тайвань вынудила Японию усилить меры по защите островов Япония впервые обнародовала планы по эвакуации более 100 000 мирных жителей с некоторых из своих отдаленных островов вблизи Тайваня в случае конфликта в регионе на фоне эскалации напряженности между Пекином и Тайбэем.
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