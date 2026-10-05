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Аргументы недели

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Главное, что рассказал Дмитрий Медведев иранскому СМИ

Главное, что рассказал Дмитрий Медведев иранскому СМИ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал интервью государственной телерадиокомпании Ирана IRIB. Он затронул условия урегулирования на Украине, разрыв экономических связей с Европой и стратегическое партнёрство Москвы и Тегерана.

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