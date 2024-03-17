Девять "Вампиров" и три "Урагана": Террористы вновь атаковали Белгородчину

Всего за ночь над регионами России было сбито более 30 дронов.По данным Минобороны России, около 8.00 русская ПВО уничтожила девять снарядов RM-70 Vampire и три снаряда "Ураган" над Белгородской областью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии