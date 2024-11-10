Захарова считает правителей в ФРГ самыми безумными за последние 80 лет

Германия 80 лет не видела таких безумных правителей, как сейчас, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ о конфликте президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и писателя Марко Мартина.
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