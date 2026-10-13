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Российские наука и промышленность способны создавать образцы вооружений, которым нет аналогов в мире – Дмитрий Медведев

Российские наука и промышленность способны создавать образцы вооружений, которым нет аналогов в мире – Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ, посетил Южный ФО. Он отметил высокий уровень развития науки и промышленности в России, подчеркнув способность создавать уникальные образцы вооружения.

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