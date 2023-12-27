Шесть новосибирских птицефабрик сдержат цены на яйца до марта 2024 года

В ближайшие три месяца стоимость яиц не будет расти, согласно договору с Минсельхозом региона.Шесть птицефабрик в Новосибирской области подписали под контролем УФАС с региональным Минсельхозом добровольные соглашения о сдерживании оптово-отпускных цен.
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