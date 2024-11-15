Эксперт посоветовала, как не поддаться ажиотажу в «чёрную» пятницу

Последнюю пятницу ноября, в народе прозванную «чёрной», с нетерпением ждут и покупатели, и продавцы. В этот день можно встретить множество заманчивых спецпредложений, но стоит помнить: потребители могут столкнуться с подделками.
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