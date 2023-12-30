Антимонопольщики запретили отключать челябинцам воду и свет под Новый год

В УФАС провели разъяснительную беседу с управляющими компаниями."Управляйкам", которые грозят должникам отключением электричества или воды в канун Нового года, челябинские антимонопольщики вынесли предостережение.
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