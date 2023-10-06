Стало известно, откуда происходит русофобия, захватившая Соединенные Штаты. Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom сообщил, что американская русофобия берет свое начало в Британской империи.
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