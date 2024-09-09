В Пентагоне заявили о важности для ВСУ удерживать Красноармейск

Вашингтон считает важным, чтобы украинские войска продолжали попытки удержать Красноармейск (Покровск) в подконтрольной Киеву части ДНР, поскольку Соединённые Штаты считают расположение города стратегическим.
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