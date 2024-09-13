Архангельская область примет участие в спецпроекте «Вызов»

Речь об этом зашла на рабочей встрече главы региона Александра Цыбульского с Уполномоченным при Президенте России по правам ребенка Марией Львовой-БеловойСпецпроект направлен на снижение количества детей в соцучреждениях, уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области.