В 2023 году в Россельхознадзор поступило больше 800 обращений от граждан

За 2023 год в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям поступило 826 обращений от граждан, из них 528 обращения было направлено в адрес Управления по подведомственности от органов власти.
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