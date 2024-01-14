В центре Новосибирска отпраздновали "Русский Новый год"

В Центральном парке устроили гуляния в честь Старого Нового года.В субботу, 13 января, в новосибирском Центральном парке прошёл праздник "Русский Новый год", приуроченный к Старому Новому году – неофициальный праздник традиционно отмечают в ночь с 13 на 14 января.
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