В центре Новосибирска отпраздновали "Русский Новый год"

В Центральном парке устроили гуляния в честь Старого Нового года.В субботу, 13 января, в новосибирском Центральном парке прошёл праздник "Русский Новый год", приуроченный к Старому Новому году – неофициальный праздник традиционно отмечают в ночь с 13 на 14 января.