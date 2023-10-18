За гранью возможностей: журналист примерил экзоскелет

Журналист опробовал на себе новый экзоскелет производства американской компании Roam Robotics. Устройство позволяет без особых усилий поднимать солидные грузы, держать темп бега и прыгать с большой высоты без какого-либо вреда для ног.
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