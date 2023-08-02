Неспешный разговор

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Вертолёты Союзного государства России и Беларуси "случайно" залетели в Польшу. Реакция поляков бесценна

Вертолёты Союзного государства России и Беларуси "случайно" залетели в Польшу. Реакция поляков бесценна

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  На повестке две новости, одна краше другой.

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Комментарии
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Strannik Mr
Теперь поляки в говно изойдутся и целую неделю, а то и месяц будут трубить во все дыры, что белорусами нарушена их граница.
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А польские снайперы, которых насажали вдоль границы, чтобы сдерживать &quot;музыкантов&quot;, с перепуга даже бамбук курить перестали и марку вертолёта не разглядели, так быстро закапывались.
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8 час.

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