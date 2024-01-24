Крым 24 |Z| Все новости Крыма

📲 В Крыму сегодня возможны временные перерывы в трансляции телевидения и радио По информации филиала РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Крым», 24 января ожидаются перерывы в трансляции теле- и радиопрограмм на объекте РТС Тенистое (Бахчисарайский район) в течение одного часа.