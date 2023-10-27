Эксперт рассказал о перспективах контрнаступления ВФУ на херсонском направлении

Ситуация на херсонском направлении показывает: попытки украинского контрнаступления здесь завершатся тем, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) уйдут в глухую оборону на осенне-зимний период, чтобы накопить силы и потом попытаться наступать весной, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
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