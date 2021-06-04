Варламов о голе Маршанда в овертайме: «Был странный бросок. Наверное, он хорошо сыграл»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал гол форварда «Бостона» Брэда Маршанда в овертайме третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли (1:2 ОТ, 1-2).
Популярные статьи
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Сафин о футбольной сборной России: «Заслуженные мастера спорта »
Свежие комментарии