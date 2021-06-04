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Варламов о голе Маршанда в овертайме: «Был странный бросок. Наверное, он хорошо сыграл»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал гол форварда «Бостона» Брэда Маршанда в овертайме третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли (1:2 ОТ, 1-2).

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