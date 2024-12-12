Avia.pro - СМИ История, произошедшая в одном из новых районов Самары, вызвала шквал эмоций среди горожан.
Нелегал из Узбекистана незаконно заселился в новостройку Самары и кошмарил соседей по ночам. Последствия
Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
А полицаи бз РО мух не ловят. Не царское днло?
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1 д.
РОМАН Молчанов
У меня хохел сверху живёт,то ещё чмо.
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1 д.
SI
Sergey Ivanov
Конечно, не царское! Вы не задумывались, зачем понадобилось переименовывать милицию в полицию? Полиция- это орган, служащий для подавления гражданской инициативы и поддержания порядка в интересах правящего класса- русской буржуазии. Отсюда следует, что для полиции главный враг- не мигранты, а свои, русские. Милиция- это вооруженные отряды граждан, задача которых- поддержание общественного порядка и законности в интересах правящего класса- то есть, класса рабочих и крестьян. Я за то, чтобы Русская Община выросла, наконец, из детсадовского возраста и стала по- настоящему опорой и защитой своего народа, который, напомню, на 80%- русский народ. И тогда можно будет переименовать ее в Народную Милицию. Ну, а полицию, как никчемный и неработающий орган, можно упразднить.
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1 д.
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