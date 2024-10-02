"Назревает что-то нехорошее": Этнические группировки готовят захват Тюмени?

Алекс Сэм

Выслать всех, абсолютно всех мигрантов даже получивших гражданство, а потом саудовский вариант только с гарантированным трудоустройством , проживанием, а самое главное с солидарной ответственностью То есть если мигрант что-то накосячил то в тюрьму идут оба и тот кто его пригласил и сам ценный специалист на один и тот же срок. А все за кого поручился пригласивший-высылаются.