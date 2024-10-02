ФОТО: Коллаж Царьграда После ликвидации крупнейшей ОПГ в Тюмени, главы которых отправились в места не столь отдалённые, в Тюмени опасаются разгула преступности со стороны этнических группировок, которые, пишут источники, готовят захват города.
"Назревает что-то нехорошее": Этнические группировки готовят захват Тюмени?
Комментарии
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Геннадий Роженко
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7 час.
Алекс Сэм
Выслать всех, абсолютно всех мигрантов даже получивших гражданство, а потом саудовский вариант только с гарантированным трудоустройством , проживанием, а самое главное с солидарной ответственностью То есть если мигрант что-то накосячил то в тюрьму идут оба и тот кто его пригласил и сам ценный специалист на один и тот же срок. А все за кого поручился пригласивший-высылаются.
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6 час.
TB
Tatyana Boyko
Переедут все , это точно! Задание выполняют запада. Но самое главное у них на родине остаются интеллигентные, образованные люди. Едут к нам кишлачные без образования, потому что для них, их же Столица - закрыта! Говорила мне узбечка и я была в шоке.
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2 час.
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