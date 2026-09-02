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Царьград

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В Москве с наступлением осени почти не стало очередей на АЗС

В Москве с наступлением осени почти не стало очередей на АЗС

Ситуация с топливом в Москве и Подмосковье стабилизировалась. Водители отмечают, что в очереди собирается не более четырёх машин.

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