Документальный фильм «Исцеление» об участниках СВО показали в Подмосковье

Серия кинопоказов о героях СВО в рамках проекта «Смотри. Знай. Думай!» завершилась в Подмосковье. Последним фильмом цикла стала картина Вячеслава Гузя «Исцеление», которую посмотрели более 300 школьников и студентов из 15 городских округов Московской области.