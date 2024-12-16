Документальный фильм «Исцеление» об участниках СВО показали в Подмосковье

Серия кинопоказов о героях СВО в рамках проекта «Смотри. Знай. Думай!» завершилась в Подмосковье. Последним фильмом цикла стала картина Вячеслава Гузя «Исцеление», которую посмотрели более 300 школьников и студентов из 15 городских округов Московской области.
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