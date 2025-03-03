Врач Бурнацкая: Весенняя усталость может быть результатом дефицита солнца зимой

Врач-терапевт и профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, что с наступлением весны многие люди начинают ощущать усталость и апатию, что связано с рядом факторов.
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