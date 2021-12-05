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Прогноз погоды на 5 декабря

Прогноз погоды на 5 декабря

На сегодняшний день метеорологи прогнозируют холодную погоду по всей стране, отмечает Noi.md. На севере страны показания термометров будут колебаться от -2 до -5 °C ночью и от +4 до +7°C днем, в центре нижний температурный предел составит -1.

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