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Царьград

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TVA Sports: Жан-Себастьян Ди завершил карьеру в 32 года

TVA Sports: Жан-Себастьян Ди завершил карьеру в 32 года

Канадский хоккеист Жан-Себастьян Ди завершил карьеру в 32 года. Его последний клуб — немецкий «Айсбэрен», где он стал чемпионом Германии в сезоне 2025/26.

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