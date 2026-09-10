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Мировое обозрение

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Представлена обновлённая быстрая модель DeepSeek V4.1-Flash — местами она быстрее GPT 5.6-Sol

Представлена обновлённая быстрая модель DeepSeek V4.1-Flash — местами она быстрее GPT 5.6-Sol

Китайская лаборатория DeepSeek выкатила обновлённую версию своей компактной модели — V4.1-Flash. Формально это «быстрый» вариант, но по факту речь идёт о прямом вызове флагманам рынка: заявленные результаты местами обходят GPT-5.

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