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Пятый канал

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Песков объяснил слова Путина о последствиях появления войск Европы на Украине

Песков объяснил слова Путина о последствиях появления войск Европы на Украине

Президент России Владимир Путин точно довел до всего международного сообщества позицию РФ относительно появления европейских войск на территории Украины.

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