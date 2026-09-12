Песков объяснил слова Путина о последствиях появления войск Европы на Украине

Президент России Владимир Путин точно довел до всего международного сообщества позицию РФ относительно появления европейских войск на территории Украины.
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