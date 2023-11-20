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ОАГ выразила надежду на укрепление связей с Аргентиной при президенте Милее

ОАГ выразила надежду на укрепление связей с Аргентиной при президенте Милее

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро поздравил аргентинского правого политика Хавьера Милея с победой в президентских выборах и выразил надежду на укрепление двухсторонних связей при новом главе государства.

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