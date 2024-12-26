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Россия выдала более 600 тыс. электронных виз в 2024 году, лидеры — КНР и Саудовская Аравия

Россия выдала более 600 тыс. электронных виз в 2024 году, лидеры — КНР и Саудовская Аравия

В 2024 году Россия выдала свыше 600 тысяч электронных виз иностранным туристам. Наибольший интерес проявили жители Китая, Саудовской Аравии и Европы.

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