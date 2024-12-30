Сотрудники МУ МВД России «Ногинское» приняли участие в акции «Подари мечту» для воспитанников Семейного центра помощи семье и детям

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники МУ МВД России «Ногинское» совместно с представителями Общественного совета провели акцию «Подари мечту» для воспитанников Семейного центра помощи семье и детям «Богородский».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии