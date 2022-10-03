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Экономист Бабин заявил, что в октябре рубль может упасть к китайскому юаню и гонконгскому доллару

Экономист Бабин заявил, что в октябре рубль может упасть к китайскому юаню и гонконгскому доллару

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин поделился информацией о том, что за текущий месяц давление, оказываемое санкционными мерами, и динамика перемен сырьевых цен на российскую национальную валюту останутся стабильны.

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