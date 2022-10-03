Экономист Бабин заявил, что в октябре рубль может упасть к китайскому юаню и гонконгскому доллару

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин поделился информацией о том, что за текущий месяц давление, оказываемое санкционными мерами, и динамика перемен сырьевых цен на российскую национальную валюту останутся стабильны.