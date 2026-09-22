Президент Казахстана вспомнил слова Чехова: Токаев выступил с призывом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал пересмотреть систему предоставления социальных льгот и проиллюстрировал проблему цитатой русского писателя Антона Чехова.
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