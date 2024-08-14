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Царьград

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Через полтора месяца поисков в Карелии нашли тело диджея из Петербурга

Через полтора месяца поисков в Карелии нашли тело диджея из Петербурга

Максим Ананьин, известный как DJ Pealot, пропал 30 июня 2024 года. Его тело нашли спустя полтора месяца.

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