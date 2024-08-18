В Херсонской области сообщили о террористической тактике ВСУ

Вооруженные силы Украины используют в Херсонской области тактику террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатор региона Владимира Сальдо.
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