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У «ПСЖ» лучшие шансы на требл в этом сезоне, считают букмекеры. Парижане лидируют в Лиге 1, вышли в 1/2 финала Кубка Франции и выбили «Ливерпуль» из ЛЧ

У «ПСЖ» лучшие шансы на требл в этом сезоне, считают букмекеры. Парижане лидируют в Лиге 1, вышли в 1/2 финала Кубка Франции и выбили «Ливерпуль» из ЛЧ

Букмекеры оценили шансы клубов из топ-5 лиг на требл. Лучшие шансы на победу в чемпионате, национальном кубке и Лиге Чемпионов имеет «ПСЖ».

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