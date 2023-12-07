Иностранцы отказались продавать акции HeadHunter

Иностранные инвесторы рекрутингового сервиса HeadHunter отказались продавать свои акции компании. По данным информационного агентства «Интерфакс», лишь 1,3% акционеров HeadHunter выразили своё согласие на участие в процессе редомиляции своей головной структуры с Кипра в Россию.