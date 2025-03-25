Армия России освободила Александрополь и начинает штурм Пантелеймоновки (КАРТА)

Российские войска начали развивать наступление на Константиновском направлении (между Покровском и Торецком, юго западнее последнего), где фронт долго стоял после освобождения Архангельского, Новобахмутовки и Керамика.
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