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Русская весна

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Армия России освободила Александрополь и начинает штурм Пантелеймоновки (КАРТА)

Армия России освободила Александрополь и начинает штурм Пантелеймоновки (КАРТА)

Российские войска начали развивать наступление на Константиновском направлении (между Покровском и Торецком, юго западнее последнего), где фронт долго стоял после освобождения Архангельского, Новобахмутовки и Керамика.

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