Что задумали Россия и Япония? Работает тайная дипломатия

Вдова бывшего премьера Японии Акиэ Абэ встретилась с Путиным вопреки желанию японского МИД. Это определённые мостики, которые наводятся между Россией, Японией и, самое главное, США, считает политолог Данила Гуреев.
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