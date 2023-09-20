Могут ли русские быть «большими армянами, чем сами армяне»?

m magdoc21 У молодёжи, в том числе армянской, много фантазии и мало приземлённости. А то, что Россия - это Армения, Арцах и Восточная Грузия, а Армения, Арцах и Восточная Грузия - это Россия, является аксиомой. Те кто против такого Союза - враги России и враги Армении, Арцаха и Восточной Грузии. А бандиты- большевики в России и русофобы пашиняны и саакашвили в Закавказье приходят обманным путём но обязательно уходят, а Союз этих народов вечен, как Правда. Да иногда пену популистов народ выносит во власть в смутное время борьбы с паразитами, но их смывает волной реальной жизни, как смыло горбачёва и ельцина , и обязательно смоет русофобов пашинянов и саакашвили. Это не большевики ли заложили бомбу, которая сейчас взрывается. Разве это не БОЛЬШЕВИЦКАЯ РОССИЯ, ОПИРАЯСЬ НА ШТЫКИ ОБМАНУТЫХ РОССИЯН, ОТДАЛА лучшие земли и города Украине и , созданным ими, Азербайджану и Узбекистану и вскормила местных националистов.!?! А теперь мы пробуем вернуть, оставшимися ещё силами, эти подарки у разбогатевших, с помощью бандитов-большевиков, нацистов. А требование к Армении это сделать самостоятельно своими силами - звучит по меньшей мере кощунством и самоубийственно для неё. Отсюда и обиды к России. Но армяне не должны путать большевицкий СССР , для которого она была всегда падчерицей, потому что была против их лживой двуличной власти большевиков и была загнана ими в её нынешние границы, чем и пользуются предатели-русофобы и враги англо-саксы, с Матушкой Россией, которая всегда ей поможет, не смотря на свои трудности в борьбе с преодолением того наследия, которое оставили бандиты-большевики.

Александр Попов Сами ПОВЕСИЛИ себе КИРПИЧ на ШЕЮ. На ХРЕН, не нужны такие друзья-товарищи. Наши могут уйти в ИРАН, от туда ДОМОЙ.