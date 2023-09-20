Происходящее в Нагорном Карабахе отзывается болью в сердце и тяжёлым грузом на душе. Сегодня в обороте среди прочих присутствует утверждение, что «русские не могут быть бóльшими армянами, чем сами армяне».
Могут ли русские быть «большими армянами, чем сами армяне»?
Комментарии
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m
magdoc21
У молодёжи, в том числе армянской, много фантазии и мало приземлённости. А то, что Россия - это Армения, Арцах и Восточная Грузия, а Армения, Арцах и Восточная Грузия - это Россия, является аксиомой. Те кто против такого Союза - враги России и враги Армении, Арцаха и Восточной Грузии. А бандиты- большевики в России и русофобы пашиняны и саакашвили в Закавказье приходят обманным путём но обязательно уходят, а Союз этих народов вечен, как Правда. Да иногда пену популистов народ выносит во власть в смутное время борьбы с паразитами, но их смывает волной реальной жизни, как смыло горбачёва и ельцина , и обязательно смоет русофобов пашинянов и саакашвили. Это не большевики ли заложили бомбу, которая сейчас взрывается. Разве это не БОЛЬШЕВИЦКАЯ РОССИЯ, ОПИРАЯСЬ НА ШТЫКИ ОБМАНУТЫХ РОССИЯН, ОТДАЛА лучшие земли и города Украине и , созданным ими, Азербайджану и Узбекистану и вскормила местных националистов.!?! А теперь мы пробуем вернуть, оставшимися ещё силами, эти подарки у разбогатевших, с помощью бандитов-большевиков, нацистов. А требование к Армении это сделать самостоятельно своими силами - звучит по меньшей мере кощунством и самоубийственно для неё. Отсюда и обиды к России. Но армяне не должны путать большевицкий СССР , для которого она была всегда падчерицей, потому что была против их лживой двуличной власти большевиков и была загнана ими в её нынешние границы, чем и пользуются предатели-русофобы и враги англо-саксы, с Матушкой Россией, которая всегда ей поможет, не смотря на свои трудности в борьбе с преодолением того наследия, которое оставили бандиты-большевики.
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1 час.
Александр Попов
Сами ПОВЕСИЛИ себе КИРПИЧ на ШЕЮ. На ХРЕН, не нужны такие друзья-товарищи. Наши могут уйти в ИРАН, от туда ДОМОЙ.
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52 мин.
m
magdoc21
Так могут рассуждать безбожники, фашисты, а также акулы и волки.Так было когда бандиты-большевики разваливали Российскую империю, желая поражения нашей Родине в Первой мировой войне. Это они обманули народ идеями справедливости, воспользовавшись теорией марксизма и развалили единую страну на квази-республики по принципу, кто не с нами, тот против нас. Именно тогда большевики -ленинцы сделали подарки тем нациям, которые поддерживали их бандитскую власть и вырастили местную элиту, которая сейчас превратила квази- республики в тюрьмы для коренных народов. Так они отдали земли финам, полякам и туркам. Слепили по живому квази республику Украину, развалили единые многонациональные Закавказье и Кавказ на части в пользу народов, поддерживающих их власть, а тех кто был против, подчиняли им. Таким же образом разделили среднюю Азию, отдав древние города таджиков, персов и афганцев Бухару и Самарканд тюркам- узбекам. Именно тогда были заложены бомбы, которые взрываются сейчас в созданной большевицкой Россией мини-империи Груз ССР, в Арцахе (Нагорном Карабахе), подаренном большевиками наряду с Нахичеванью искусственно-созданной квази-республике Аз. ССР в отмеску армянам, поддерживающим всегда спасшую их Россию. Осетин Сталин (Джугаев) пытался исправить деяния ленинцев и собрать страну, но из рядов большевиков вышли посредственности Горбачёв и Ельцин окончательно развалили, всё, что удалось собрать Сталину, а в квази-республиках прорвались к власти местные наполеоны типа зеленского, и бездарные необразованные русофобы типа пашиняна. Но пришёл Путин и пора возвращать подарки большевиков. А наш долг помочь ему в борьбе с безжалостными англо - саксами, и региональными нацистами. Помочь ему собрать новый Союз с единой общей экономикой, оборонной политикой и общей валютой, а также русским языком межнационального общения с одновременным развитием языков и культур всех народов нового Союза, в котором дружба народов от чукчей, татар до русских, армян и евреев не будет фикцией, как в СССР при господстве КПСС. Будет трудно, но Бог с нами и Победа будет за нами!
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47 мин.
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