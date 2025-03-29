Сколько россиян испытывают стресс на работе

11% россиян испытывают постоянный стресс на работе - это минимальное значение с 2011 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.
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