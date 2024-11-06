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Крымская газета

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В Кировском районе открыли экспозицию, посвященную Героям СВО

В Кировском районе открыли экспозицию, посвященную Героям СВО

Социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» в Кировском районе приняли участие в торжественном открытии экспозиции мемориальных табличек, посвященной памяти жителей Кировского района, павших в ходе специальной военной операции в музее Боевой и трудовой славы.

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