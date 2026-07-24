ФСБ задержала россиянку, решившую совершить теракт в обмен на ПМЖ в Европе

Гражданка РФ, задержанная в Москве, согласилась на совершение теракта в отношении российского силовика в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства (ПМЖ) в одну из стран Евросоюза, сообщили в ЦОС ФСБ России.
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