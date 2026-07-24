НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

84 подписчика

ФСБ задержала россиянку, решившую совершить теракт в обмен на ПМЖ в Европе

ФСБ задержала россиянку, решившую совершить теракт в обмен на ПМЖ в Европе

Гражданка РФ, задержанная в Москве, согласилась на совершение теракта в отношении российского силовика в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства (ПМЖ) в одну из стран Евросоюза, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии