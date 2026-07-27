Скончалась почётный гражданин Мурома Ефросинья Сумник

Ветеран Великой Отечественной войны, защитница «Дороги жизни» и почётный гражданин Мурома Ефросинья Сумник, награжденная Орденом Отечественной войны II степени и медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», скончалась во Владимирской области.
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