В Казани армяне в костюмах перекрыли движение «крутыми тачками» и открыли пальбу прямо в центре города

Внезапно заурядный рабочий день в Казани превратился в нечто, напоминающее скорее сцену из детективного кино, нежели в свадебное мероприятие.
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Для русских может и Новый год отменят. сейчас в России рулит Азия с её законами.
Пора очищаться от этой армянской мерзости,Неужели нет больше приватизаторов с русской стороны.Поставить на счётчик и отправить в Армению.
Армяне и Баку? Так армяне или азербайджанцы кайфовали от вседозволенности?
А причем здесь Баку, они армяне, или это кто то напутал.
Я до пенсии работал в милиции - как раз в Казани - сначала в следствии, затем в УСБ (Управление собственной безопасности - эта такая "милиция над милицией" - косяками сотрудников занимается). Пишу это не для того, чтобы похвалиться, а просто там по долгу службы приходилось изучать документы, регламентирующие работу КАЖДОЙ ИЗ милицейской служб. Всё-таки не зря УСБ существует! В отличие от массы сообщений о коррумпированности ментов, казанские менты не "прогнулись" под наверняка имевшиеся требованиями "балших лудей, слюшай" и ИСПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ, за чем УСБ и следит! МОЛОДЦЫ !!!
как стыдно читать такую информацию...даже добавить нечего
Вот кто-нибудь может представить, чтобы русские, в сарафанах и косоворотках водили хороводы и плясали под баян где-нибудь на проезжей части автодороги в Ереване или Баку? Да что там, в Махачкале или Грозном? Это ведь Россия? Нет! А эти .….. устраивают свои дикие пляски везде - на улице, на дорогах, в ресторанах, метро, в школах.…. Это такой вот межнациональный и межрелигиозный мир в России по путински что-ли? Вот бы Путина спросить, почему он этот свой «мир» за счёт ущемления национальных прав и интересов русских людей устроил в России? Почему в России все делается за счёт русских для каких-то других народов и народностей - для российских малых народов, для «братских» народов из бывших советских республик, для народов-партнеров из других стран? А именно для русских людей в России когда-нибудь что-то будут делать? Ну или ты хотя бы тогда сделай так, чтобы русские могли водить хороводы в той стране и республике, гражданам которых ты позволяешь плясать в России!