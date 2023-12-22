"Большая часть мира — за Россию"

Кустурица откровенно рассказал о политической обстановке.Режиссёр Кустурица: Большая часть мира стоит за РоссиейСегодня большая часть мира стоит за РФ, вопреки кажущейся повсеместной отмене русской культуры, а что касается Сербии, то подавляющее большинство жителей страны поддерживает россиян.